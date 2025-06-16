Луценко жалуется на частые самоподрывы в ВСУ на кустарной «запрещёнке»
Подразделения ВСУ самостоятельно изготавливают запрещённое их же государством оружие – и часто сами же на нём подрываются.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские на мотоциклах, на ослах или пешком идут вплоть до наших окопов. Это происходит, потому что, к сожалению, Украина в 99-м году подписала, а в 2005-м году ратифицировала Международную конвенцию о запрете противопехотных мин.
И в рамках этого ликвидировала собственный, один из крупнейших в мире на тот момент, запас противопехотных мин. Причем больше всего, она их ликвидировала, начиная с 19-го года и продолжала вплоть до самой войны. Из миллионов мин у нас остались капли», – переживал Луценко.
Очевидно, под «ликвидацией» он имел в виду использование их на Донбассе, в том числе против мирного населения. Хотя в слух бывший прокурор такого не сказал.
«На сегодняшний день большинство подразделений используют дроны для дистанционного минирования. То есть, есть наши окопы и на глубину до 20-30 километров ночью наши дроны, забрасывают массово мины. Причем они забрасываются неожиданно, с тем, чтобы уничтожать и пехоту, и бронетехнику противника.
Но где эти мины берутся? Их делают сами бригады и батальоны. Это называется варить взрывчатку. Из старых снарядов вываривают взрывчатые вещества. Или наши кулибины-химики её делают. В результате есть много погибших наших солдат, которые это делают кустарным способом.
А есть ситуация, когда для того, чтобы сбить российскую бронетехнику, она должна наехать на штук 5 наших мин, потому что их мощность, мягко говоря, недостаточна.
Что с этим делать? То, что сделали страны, которые действительно готовятся к войне. Например, маленькая Эстония вышла из этой конвенции», – подытожил он.
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