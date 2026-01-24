Луценко ждет, что Зеленский станет Маннергеймом и объявит об отступлении ВСУ из Донбасса

Зеленскому пора честно обратиться к народу и объяснить, почему следует вывести войска из Донбасса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ.

Он напомнил, что Финляндия в свое время сопротивлялась превосходящим силам Красной армии, но, в конце концов, оказалась перед лицом военной катастрофы, а ее делегация срочно отправилась в Москву подписывать соглашение об отказе от части своей территории.

«Домой она боялась возвращаться просто физически и просила Маннергейма что-то с этим сделать. И тогда Маннергейм как лидер армии государства, выступил и сказал: «Братья и сестры, вы герои, вы сделали все, но на сегодняшний день нам необходимо принять позорный мир. Всю ответственность я беру на себя, потому что другой вариант грозит уничтожением государственности», – утверждает Луценко.

Он считает, что для Украины это «образец того, как государственный деятель берет на себя ответственность, а не переводит ее на других».

«Поэтому я все еще жду выступления Зеленского к украинскому народу, в котором он объяснит, где мы находимся, каковы наши планы. Если есть необходимость для сохранения государственности, вывод войск [из Донбасса] под достижение договоренности гарантии безопасности, под финансирование восстановления Украины и многое другое, тогда это нам должен сказать президент, потому что он уполномочен и народом, и конституцией. К сожалению, пока президент не хочет брать на себя такой ответственности и публично об этом говорить с украинцами. Зато снова заботится о своем имидже. Если в феврале в прошлом году он устроил шоу в Белом доме и получил огромный всплеск рейтинга из-за критики американских действий. Сегодня он повторяет этот прием, только критикуя уже европейцев», – заявил Луценко.

По его словам, своими выпадами в адрес ЕС в Давосе Зеленский преследовал цель понравиться Трампу. Луценко не исключает, что в ходе встречи с Трампом Зеленский пообещал ему, что выведет войска из Донбасса.