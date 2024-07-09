Луценко злорадствует: Зеленскому конец – следите за Залужным в Лондоне

Великобритания с 2016 года готовила Украину как таран против России и не откажется от своих планов, а потому экс-главком ВСУ Валерий Залужный на посту посла в Лондоне терять времени не будет.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он сходу настоятельно порекомендовал «следить за Залужным, или точнее – за Лондоном».

«Британия, слава Богу, ещё до войны поняла, что побороть российскую угрозу можно какой-то большой силой, какой не может быть Эстония, Латвия или Литва. Украина – как раз та страна, если её подготовить и вооружить, может, наконец, дать в морду тому, кому весь мир мечтает дать в морду, но боится. И они нас начали формировать как военную мощь ещё в 2016 году. Вот, я уверен, что бритты свой план не бросят, а значит не бросят Украину на произвол. Я уверен, что рано или поздно мы услышим от кандидата в президенты с фамилией – не Зеленский – приблизительно такие слова: если и будет этот референдум, и если нужно выбирать, что делать, я скажу простые вещи – мир без членства в НАТО – это не мир, а перемирие. Отсрочка войны. Даже если мы сохраним все территории», – вещал Луценко.

По его словам, Зеленский уже тщетно пытается опередить Залужного.

«Именно поэтому Зеленский, чтобы не достались Залужному лавры, уже объявил, что готовит небывалый договор о союзе с Британией на сто лет. Чтобы об этом не объявил Залужный. Но разрабатывать его кто будет? Посол Украины в Великобритании. А теперь человек, который научится таким серьёзным вещам, и уже умеет такие серьёзные вещи на поле боя, он будет альтернативой, я тебя спрашиваю?», – добавил экс-генпрокурор и нехорошо засмеялся.