Лучшая ракетка мира серб Джокович помог своей стране миллионом евро

27.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В отличие от мировых звезд спорта с русскими фамилиями и миллионными гонорарами, которых пока мало беспокоит судьба соплеменников в России, серб Новак Джокович выделил родной Сербии миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наше пожертвование составляет один миллион евро на приобретение респираторов и дополнительных предметов медицинского назначения, – рассказал Джокович, который вместе со своей супругой Еленой провел онлайн-конференцию из испанской Марбельи. – В настоящее время респираторы являются наиболее необходимым медицинским оборудованием для спасения жизней. Судя по текущей ситуации в больницах, они уже нужны сегодня».

По словам теннисиста, пожертвование будет проходить через его именной фонд (через который он неоднократно оказывал помощь соплеменникам в Косово и помогал восстанавливать храмы и монастыри этого края) и он проследит, чтобы вся сумма пошла по назначению.

«Через моего дядю Горана, который имеет связи с очень влиятельными людьми в Китае, мы смогли напрямую связаться с производителями респираторов, и теперь ждем информацию по ценам, – рассказал спортсмен. – У отца и матери также много друзей в Европе, через них мы нашли производителей респираторов в Германии».

Также Джокович поблагодарил соотечественников из Сербии, которые собрали для него информацию по стационарам, нуждающимся в средствах для борьбы с коронавирусом и Китай, чью помощь и дружбу с Сербией он назвал «историческим событием».