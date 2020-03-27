27.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Китай, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Лучшая ракетка мира серб Джокович помог своей стране миллионом евро




В отличие от мировых звезд спорта с русскими фамилиями и миллионными гонорарами, которых пока мало беспокоит судьба соплеменников в России, серб Новак Джокович  выделил родной Сербии миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше пожертвование составляет один миллион евро на приобретение респираторов и дополнительных предметов медицинского назначения, – рассказал Джокович, который вместе со своей супругой Еленой провел онлайн-конференцию из испанской Марбельи. – В настоящее время респираторы являются наиболее необходимым медицинским оборудованием для спасения жизней. Судя по текущей ситуации в больницах, они уже нужны сегодня».

По словам теннисиста, пожертвование будет проходить через его именной фонд (через который он неоднократно оказывал помощь соплеменникам в Косово и помогал восстанавливать храмы и монастыри этого края) и он проследит, чтобы вся сумма пошла по назначению.

«Через моего дядю Горана, который имеет связи с очень влиятельными людьми в Китае, мы смогли напрямую связаться с производителями респираторов, и теперь ждем информацию по ценам, – рассказал спортсмен. – У отца и матери также много друзей в Европе, через них мы нашли производителей респираторов в Германии».

Также Джокович поблагодарил соотечественников из Сербии, которые собрали для него информацию по стационарам, нуждающимся в средствах для борьбы с коронавирусом и Китай, чью помощь и дружбу с Сербией он назвал «историческим событием».

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