Лучше «Абрамсов» ничего нет, ждите – Марк Милли
Танки «Абрамс» кардинально изменят ситуацию на Украине, когда они там появятся.
Об этом председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил сегодня на пресс-конференции на военной базе в Рамштайне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается «Абрамсов». Может, я буду не слишком скромным, но я считаю, что танки «Абрамс» это наисовременнейшие танки на сегодня. Конечно, как только они будут задействованы в боях, мы увидим, как кардинально изменится ситуация», – сказал Милли.
При этом он признал, что украинцев еще придется обучить управлять этой техникой.
«Никто, к сожалению, с начала еще не обучал танкистов, как управлять этой техникой и осуществлять обстрелы. Поэтому сейчас для нас это основной приоритет – обучить достаточное количество бригад танкистов, которые будут пользоваться этой техникой, разрабатывать по-настоящему эффективные тактики. Мы понимаем, сколько еще будет битв, поэтому все зависит от выучки украинских военных. Мы нацелены на это», – уверял Милли.
Он дал понять, что «Абрамсов» должно быть много.
«Успех предусматривает координацию усилий, поэтому мы говорим, что один танк не сможет что-то изменить кардинально, но комплексно будет результат», – сказал Милли.
Спасибо!
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