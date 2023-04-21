Лучше «Абрамсов» ничего нет, ждите – Марк Милли

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Танки «Абрамс» кардинально изменят ситуацию на Украине, когда они там появятся.

Об этом председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил сегодня на пресс-конференции на военной базе в Рамштайне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается «Абрамсов». Может, я буду не слишком скромным, но я считаю, что танки «Абрамс» это наисовременнейшие танки на сегодня. Конечно, как только они будут задействованы в боях, мы увидим, как кардинально изменится ситуация», – сказал Милли.

При этом он признал, что украинцев еще придется обучить управлять этой техникой.

«Никто, к сожалению, с начала еще не обучал танкистов, как управлять этой техникой и осуществлять обстрелы. Поэтому сейчас для нас это основной приоритет – обучить достаточное количество бригад танкистов, которые будут пользоваться этой техникой, разрабатывать по-настоящему эффективные тактики. Мы понимаем, сколько еще будет битв, поэтому все зависит от выучки украинских военных. Мы нацелены на это», – уверял Милли.

Он дал понять, что «Абрамсов» должно быть много.

«Успех предусматривает координацию усилий, поэтому мы говорим, что один танк не сможет что-то изменить кардинально, но комплексно будет результат», – сказал Милли.