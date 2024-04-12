«Лучше бы в классики играли» – Карасев затосковал по Минским соглашениям

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вместо того, чтобы просчитывать варианты и идти на компромиссы с Россией, с 2014 года киевские политики занимались воровством, а в остальном шли на поводу агрессивных нацистов.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Компромисс – это вынужденная вещь. Никто ж не зовёт к этому, что мы так хотим. Есть варианты – плохой, и ещё хуже. Всегда надо смотреть, какой вариант хуже. И у нас ни одна власть не могла просчитывать эти варианты. «Минск-1» был, «Минск-2» был. СВО было, «Стамбул» был. Мы научимся просчитывать, или нет? Или мы будем принимать свои решения, исходя из того, как там кучка крикливых активистов будет реагировать и рисовать свои «красные линии». Лучше б в «классики» играли, мелом разрисовали, и прыгали. Эта так называемая диктатура общественного мнения, которая была на Украине, и боязнь любой власти этих активистов, главное для них был гешефт», – сказал Карасев.