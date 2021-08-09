«Лучше бы не приезжала» – Меркель в Киеве продемонстрирует презрение к «Крымской платформе»

09.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет посещать «крымскую платформу», поскольку за день до ее начала посетит Киев с «визитом доброй воли», и такой жест – это неуважение к важному для Украины мероприятию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевой момент – чтобы было представительство как можно более высокого уровня от Германии, Франции, Великобритании и Штатов. А так получается, если взять те же США, что там не будет такого внушительного представительства. Профильный политик, госсекретарь США, не приедет, уже не говоря о вице-президенте или президенте США. Это из разряда фантастики, чтобы они приехали. Собственно, поэтому Байден и встречается с Зеленским после «Крымской платформы». Тот же вопрос и к Меркель – будет ли руководство Германии представлено или не будет представлено. Если информация о визите Меркель подтвердится, и визит будет 22 числа, то есть, до «Крымской платформы», то это тот случай, когда лучше не приезжать, чем приезжать. Потому что так получается, что Меркель демонстрирует своё нежелание принимать участие в важном для Украины мероприятии, где важна каждая делегация. Если это будет делегация уровня канцлера ФРГ – это одно, а тут получается, что она приезжает за день до этого. Это такой «визит доброй воли». Это, конечно, будет неуважение Германии, если Меркель посетит Украину до «Крымской платформы». Да, скорее всего, это такой прощальный визит, потому что будет уход ангелы Меркель с должности канцлера ФРГ. То есть, это её такое прощальное турне. Но если это будет до крымской платформы, то, наверное, лучше, чтобы она не приезжала сюда», – заключил Валентин Гайдай.