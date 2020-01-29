Лучше бы не возвращалась: Украина окончательно утратила авторитет в ПАСЕ

29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока на Украине будут продолжать прокачивать тему об «агрессии» и «цивилизационном форпосте», а не начнут думать реальными национальными интересами, никакое возвращение украинской делегации в ПАСЕ стране не поможет.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский политический класс упорно не желает понимать, что западноевропейские элиты не заинтересованы в конфликте с Россией, они не заинтересованы в системном противостоянии, в каких-то взаимных ударах, санкциях, контрсанциях и так далее.

И на самом деле их противостояние или противодействие России заключается в неких символических жестах, основанных на неких общих западноевропейских ценностях, которые разделяют и политические элиты, и их избиратели.

Поэтому, собственно, против России были введены санкции и поэтому западноевропейские политики постарались, чтобы санкции носили символический характер и не дай Бог не вредили каким-то проектам стратегического сотрудничества…

Украинские политики этого либо не понимают в силу своей ограниченности, либо категорически не хотят понимать и принимать в силу собственного упрямства. И поэтому они продолжают упорно прокачивать эту тему о том, что у нас война, Украина – форпост цивилизации во многовековой борьбе с ордой и прочее», – заявил Белашко.

По его словам, возвращение Украины в ПАСЕ не способно изменить «существующий расклад и баланс сил на континенте».

«И этот баланс сил и расклад интересов, собственно, становится всё менее благоприятным для Украины. Нельзя сказать, что он выстраивается во вред Украине, но время работает против Украины, и по мере того, как формируются новые группы интересов, выстраиваются новые торгово-логистически-кооперационные цепочки, Украина оказывается вне этих процессов», – отметил эксперт.

«Пока украинцы не начнут думать реальными национальными интересами, а не какими-то выдуманными категориями, и оперировать какими-то своими фантомами и пытаться эти свои фантомы выдать окружающим за реальность, пока всё это будет продолжаться, реальная политика – внешняя, большая политика, международная политика, глобальная – будет идти в обход Украины», – добавил Сергей Белашко.