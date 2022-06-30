«Лучше бы себе зарплату убавил»: петербуржцы раскритиковали идею «туристического сбора» от Беглова

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении ввести «туристический сбор». Жители города раскритиковали инициативу градоначальника и усомнились, что собранные средства пойдут на развитие Петербурга, а не на очередные «фуршеты» чиновников.

Беглов указал, что для реализации данной инициативы необходима помощь депутатов Законодательного собрания и Государственной думы РФ. Примечательно, что вопрос введения «туристического сбора» поднимался до начала пандемии, но каких-либо решений чиновники принять не успели.

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«Туристический сбор» не может составлять более 2% от стоимости проживания. Такую плату уже взимают с путешественников в Краснодарском крае. «Что думаете об этом изменении?» — поинтересовалась у петербуржцев администрация сообщества «Дежурный по Питеру».

Петербуржцы раскритиковали инициативу Беглова и предложили в первую очередь начать взимать «туристический сбор» с самого градоначальника.

Женщина по имени Елена предложила урезать зарплату градоначальнику, вместо введения новых поборов.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что собранные средства никогда не попадут в бюджет Санкт-Петербурга, а будут растащены по карманам Бегловым и его командой.

Новость о намерениях ввести «туристический сбор» выглядит еще более абсурдно на фоне сообщений СМИ о том, как петербургские чиновники праздновали повышение своих заработных плат. Так, депутаты и чиновники устроили фуршет с шампанским и концертом во дворике Мариинского дворца.