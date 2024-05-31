Лучше бы так охраняли Харьковщину, как ловят «ухилянтов» на Тисе – Бортник

Если бы все имеющиеся ресурсы – дроны, тепловизоры и подразделения – охраняли Харьковскую область, а не Тису на западе, не было бы и российского прорыва.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы реку Волчья или границу Харьковской области и России охраняли так, как охраняют Тису, российского прорыва, может быть, не было бы. Может быть, мы не там используем дроны, тепловизоры, усиливаем наряды пограничников, а, ребята? Может быть, не туда надо перебрасывать бригады, а на Харьков? А то как-то выглядит странно. Да, нельзя нарушать закон, но до того времени, пока обе стороны его соблюдают. У наших мужчин есть не только обязанности, но и права», – напомнил Бортник.

«Мне кажется, нам лучше сейчас оборонять Волчанск или Харьков, и эти ресурсы туда использовать, а не вылавливать этих несчастных. Выловили этих несчастных – кого-то в реке, к сожалению. Это огромная трагедия, и как вы думаете, эта трагедия будет восприниматься семьёй? Кого они будут считать виновными в смерти этих утонувших людей? Путина? Реку Тиса?» – добавил политолог.