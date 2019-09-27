Лучше бы Зеленский в ООН сыграл х#ем на рояле! – Монтян

27.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Выступление Владимира Зеленского в ООН, вопреки ожидавшимся новым идеям для приближения мира, стало неудачной попыткой копировать агрессивную антироссийскую риторику Петра Порошенко.

Об этом в своём YouTube-канале заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чёрт возьми, Зеленский, думай ты башкой! Ты приехал рассказывать о мире. И, во-первых, полностью косплеешь Петю, а во-вторых, рассказываешь о каком-то оперном певце, которому не сиделось в Париже и не пелось, а захотелось поехать пострелять сограждан из гранатомёта.

Любопытно, что подумают абсолютно непредвзятые зрители этой трогательной истории? Чувак поехал пострелять в гражданской войне в своих сограждан из гранатомёта, огрёб пулю. Боже, какая неожиданность! В общем, история нифига не та, которой надо было демонстрировать своё стремление к миру.

Ну а потом – запугивание Третьей мировой войной. Боже, как страшно. В общем, спичрайтерам незачёт, речь совершенно отстойная и ни о чём. Поэтому не удивительно, что зал был совершенно пуст.

Вот если бы Зеленский вышел с роялем, и сыграл на нём членом, можно было ждать аншлага. Зельц, ты же рулил «95 кварталом». Как ты мог так быстро забыть, чем привлечь зрителя? В общем галимое позорище», – сказала она.

По мнению Татьяны Монтян, американский президент Дональд Трамп умело использовал поездку Зеленского, чтобы разобраться со своими конкурентами на выборах в США.

«С этой стенограммой у меня чёткое ощущение, что Трамп заманивал дерьмократов в ловушку. Сперва он запустил мульку, что там есть что-то вот-такое, они орали: «Давай-ка, придай гласности стенограмму». Придал, и что? А ничего.

Очень красиво и грамотно Трамп пропетлял по данной теме. Украина же борется с коррупцией. А тут такая незадача – целый сынуля потенциального кандидата от Демократической партии этой коррупцией занимается. Это при том, что именно Америка помогла создать все эти антикоррупционные органы!

Зеленский, конечно, лошара, когда сказал, что генпрокурор – 100% его креатура, и теперь ему об этом неоднократно напомнят все, кому не лень, начиная от Петюльки, который будет орать на весь мир о политической ангажированности и политической расправе с конкурентами, и, естественно, до самого Байдена.

При этом Трамп очень красиво опустил дерьмократов, креатурой которых является Зельц. Посмотрите, сколько в окружении Зеленского дерьмократических кандидатов – всех этих соросовских грантоедов и прочей мрази. Да там же, собственно говоря, нет ни одного республиканца», – добавила адвокат.

Монтян полагает, что последние события доказывают – Зеленский не дорос до большой политики.

«Если бы он выполз на трибуну, как девочка Грета, и сказал: «Вы подлые лицемеры, вы украли у нас страну своим госпереворотом, а потом бросили нас, поматросили, нифига нам не помогаете, строите «Северный поток», пытаетесь помочь России кидануть нас с трубой. Кто вы после этого? Негодяи! Где Будапештский меморандум? Как вы смеете, как вы можете?!». Вот это была бы драма, интрига, это действительно бы кто-то послушал.

Нельзя показывать пулю, когда говоришь о мире. Бессмысленно запугивать кого-то Третьей мировой войной, если ты сам пребываешь в стране с гражданской войной и абсолютно ничего не делаешь для того, чтобы её прекратить, хотя мог бы, и должен. Какой смысл пытаться что-то порешать с Трампом, если ты ставленник демократов?

В общем и целом, Зеленский показал, что очень рано ему в высшую лигу мирового КВН, его уровень – это не более, чем «95 квартал», – резюмировала Монтян.