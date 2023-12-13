«Лучше, чем в Париже»: британский дипломат о визите в Москву

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Несмотря на противостояние с коллективным Западом, в российских городах поддерживается завидный для Европы уровень жизни.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил недавно посетивший Москву экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, 30 лет проработавший под дипломатическим прикрытием, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был там [в Москве], когда выпало очень много снега. Но всё очень хорошо организовано. Я имею в виду, что за ночь расчищают каждую дорогу, со снегом проблем нет. Аэропорты работают даже при довольно сильных снегопадах. И жизнь там такая же, как в любом современном городе. Рестораны переполнены, еды предостаточно. Жизнь продолжается. Магазины на месте», – сказал британский дипломат.

Он подчеркнул, что ни война, ни санкции в Москве совершенно незаметны: город живёт лучше многих европейских столиц.

«Ты бы и не понял, что на Украине идёт война, никаких признаков этого нет. Ты не видишь войск на углах, или чего-то подобного. Здесь очень спокойно. Это всё равно что отправиться в Париж. Хотя я думаю, ты бы нашёл [Москву] немного лучше, чем Париж», – подытожил Крук.