Лучше договориться с Путиным, чем с теми, кто будет после него – ВСУшник

Западу и Украине лучше договориться с президентом России сегодня.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я мониторю, что там в России происходит. То есть у меня там инсайдеры есть. Там как бы вот это победобесие достигло такого уровня, что если Путин вдруг внезапно дематериализуется каким-то образом, то очень вероятно, что на его место придет фанатик. Какой-нибудь Стрелков там или что-то такое.

Ну в смысле там не то чтобы вот это окружение Путина выдвинет из своего круга фанатика – нет, не так это будет. Просто дрогнет трон и наиболее организованные решительные этот трон захватят, то есть выхватят его у окружения Путина и посадят туда своего, а этот свой может быть фанатиком. Какой-нибудь Гиркин или еще какой-нибудь персонаж, которого мы сейчас не знаем, но он известен, что называется, в узких кругах.

И в этом случае с фанатиком уже договариваться сложно. С человеком, главная цель которого, хорошо жить, можно договориться всегда, а с фанатиком это очень проблематично. И мало того, его ликвидация физическая, этого фанатика, ни к чему не приведет, – ну посмотрите на ХАМАС, там практически ближайшие 15 представителей претендентов на трон были ликвидированы в течение года, и ничего, как был ХАМАСом, так и остался», – заявил Бекренев.