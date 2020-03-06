«Лучше договориться с Путиным» – сын Шухевича выступил против Зеленского

06.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Президент Украины Владимир Зеленский является предателем национальных интересов и врагом Украины, с которым нельзя объединяться.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на канале «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады Юрий Шухевич, сын гитлеровского гауптмана и командующего УПА Романа Шухевича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы можем объединяться, когда мы осуждаем действия правительства. А разве можно объединяться с теми, кто во имя Украины, Украину предают и продают?

Наверное, с Путиным, не то, что объединяться, но договориться можно было бы лучше, чем с внутренним предателем. Вот ты видишь перед собой врага и говоришь, как с врагом, нужно говорить с позиции силы с врагом, но можно говорить. Но с предателем, который ударит тебе ножом в спину с ним объединяться? Никогда!», – возмутился Шухевич.

В свою очередь, мэр города Винники Владимир Квурт призвал украинцев выходить на улицы и протестовать против Зеленского и его политики.

«Сегодня я не стою и не призываю стоять в стороне. Нам нужно говорить и указывать на ошибки действующей власти, ведь если они пойдут в пике мы все пойдем в пике. Мы не должны оставаться равнодушными, и должны выходить на улицы», – сказал Квурт.