«Лучше дождёмся смерти Путина», – киевский телеведущий Мыкола Вересень

30.09.2021 17:53 (Мск), Киев, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина должна отказаться от любых переговоров с Россией на уровне президентов до ухода из власти Владимира Путина, только потом есть смысл обсуждать будущее Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский телеведущий-русофоб Мыкола Вересень, в прошлом выгонявший из студии неугодных гостей, позволивших себе иную трактовку событий на Донбассе, нежели принята в Киеве.

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Телеведущий выразил уверенность, что встреча Владимира Зеленского с Путиным не состоится, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не может быть необходимым то, чего нет и не будет. Встречи президента Зеленского и человека, который считает себя президентом РФ, Путина, не будет. А если и будет – это будет абсолютная случайность.

Это было понятно сразу. Был опасный момент после избрания пана Зеленского, полгода-год, когда он действительно надеялся, имел сантименты к РФ, и говорил, что «посмотрит в глаза и прекратим стрелять», – сказал Вересень.

Он подчеркнул, что украинскому истеблишменту такая встреча не нужна – Киев ждёт «политической или физической» смерти Владимира Путина.

«Теперь этого нет, и возникает вопрос – а нафига это кому-то? У меня возникает вопрос, что даже те люди, которые на Украине говорят о возможности такой встречи, сами не знают, зачем это говорят.

Может, у них есть какие-то внутренние междусобойчики, переговоры. А так я не знаю, зачем это. Встречи не будет, а если и будет, то пустой. Вообще, всю эту историю с Крымом и Донбассом можно тихонько «слить» до того, как произойдёт физическая или политическая смерть пана Путина. Вот тогда можно будет начинать говорить», – резюмировал телеведущий.