«Лучше дьявол, чем москаль». Польский дипломат наехал на Запад за Белоруссию

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

Запад не должен доверять президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который сейчас на фоне конфликта с Россией подает позитивные сигналы.

Об этом бывший посол Польши в Белоруссии Лешек Шерепка заявил в интервью газете «Rzeczpospolita», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Нынешняя ситуация напомнила дипломату обстоятельства 2010 года, когда накануне президентских выборов Лукашенко так же ссорился с Россией и делал шаги навстречу Евросоюзу.

«Кризис закончился тем, что Лукашенко, играя поддержкой Запада, еще до дня голосования достиг с Москвой соглашения в спорных вопросах. Жестоко были подавлены уличные протесты, было арестовано несколько сотен человек. Диктатор публично заявил, что его тошнит от постоянных разговоров о демократии», – сказал Шерепка.

Он назвал западных политиков, которые сейчас призывают поддержать Лукашенко в противостоянии с Россией «полезными идиотами».

«Сторонники таких действий чаще всего используют аргумент, что Лукашенко является в настоящее время единственным гарантом белорусской государственности и лучше, чтобы над Бугом стал солдат белорусский, а не русский. Аргумент настолько веский, насколько ложный. Так и тянет написать написать – какой гарант, такая и государственность.

«Белорусская армия является в действительности частью федерации.

На примере учений „Запад” видно, что она готовится к реализации задач, которые имеют мало общего с защитой суверенитета республики. Солдат белорусский от русского отличается самое большее формой и нашивками. Игнорирование этого факта, в ситуации реального конфликта, может иметь роковые последствия», – сказал Шерепка.

Он считает, что польские политики в отношении Лукашенко действуют по принципу «лучше дьявол, чем Москаль».

«Такая политика основана на ложных основаниях. Александр Лукашенко ментально является неотъемлемой частью „русского мира”. Созданный им режим является по своей сути антиевропейским и антипольским», – считает дипломат.