Лучше потерять государственность, чем жить в руине – Бортник

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При сохранении нынешней ситуации в стране, ей будет лучше потерять государственность и стать частью других объединений.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» завил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, вхождение в состав других государств гарантирует украинским землям доступ к их ресурсам и восстановление.

«Если у нас будет сохраняться этот сценарий катастрофы а-ля Руины XVII века, то лучший даже сценарий – включение в состав других государственных объединений. Только потому, что он хоть как-то что-то гарантирует, доступ к материнским структурам лучше гарантирует, но этот сценарий очень плохой, но когда ты выбираешь между жизнью и смертью, – окей», – заявил Бортник.