Лучше поздно, чем никогда. В Белоруссии взялись за фальсификаторов истории

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В том, что некогда братская Украина превратилась во враждебное антирусское государство не в последнюю очередь виноваты фальсификаторы истории, отравившие разум целых поколений украинцев, сделав из них агрессивных русофобов, отрекшихся от своего прошлого и своей веры.

Расчищать созданные ими в общественном сознании авгиевы конюшни придется долго и тяжело. Но, к сожалению, это – проблема не только Украины.

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В до сих пор еще братской Белоруссии при полном непротивлении со стороны государства десятилетиями издавалась и распространялась псевдоисторическая литература, целенаправленно разжигающая ненависть белорусов к русскому народу.

Русофобия в этих книгах была на каждой странице, русские представлялись в них главным врагом, вечным завоевателем и угнетателем белорусов, укравшим у них славную многовековую историю.

И этим занимались не полуподпольные оппозиционные типографии. Такие книги издавались огромными тиражами и продавались буквально на каждом шагу, причем их распространением грешили далеко не только частники.

Даже серьезный государственный магазин «Академкнига», расположенный через дорогу от Академии наук, который должен был заниматься продажей серьезных научных трудов, выделил им сразу несколько полок рядом с юридическими справочниками.

Выборы 2020 года и последовавший за ним разгром националистической оппозиции на ситуацию никак не повлияли. По крайней мере, еще год назад полки с русофобской писаниной были на прежнем месте.

И я сам, и другие пророссийские активисты неоднократно били в набат, видя эту вакханалию. Неизвестно, какому количеству белорусов отформатировали сознание эти русофобы-псевдоисторики. Они не имели исторического образования, и с исторической наукой их творчество имело столько же общего, сколько теории Гитлера с антропологией, но их писанина продавалась лучше «скучных» трудов академических историков.

Наверняка, среди тех, кто в 2020 году участвовал в массовых беспорядках, а в 2022 поехал на Украину «резать русню» нашлось немало выросших на этих книгах.

И, наконец, в 2023 году за русофобскую литературу взялись всерьез. Сегодня у белорусских змагаров очередной «черный день». Список экстремистских материалов пополнился сразу двенадцатью книгами. Одна из них – «Тень Победы» предателя и перебежчика Виктора «Суворова» Резуна.

Остальные – продукт местных писак. Автором или редактором большинства является Анатолий Тарас, бывший в 1999-2009 годах главным редактором крупнейшего в республике издательства «Харвест», которое и издавало большую часть этой непотребщины. Мелькает и фамилия еще одного автора «Харвеста» Вадима Деружинского, который сначала писал про вампиров и бесовщину, а потом открыл в себе историка.

Начало наступившего года оказалось щедрым на хорошие новости для пророссийских сил Белоруссии. Сначала стало известно о намерении властей избавляться от «польской» латинки в городской топонимике и возвращать туда русский язык. Теперь признали экстремистскими дюжину псевдоисторических и разжигающих межнациональную рознь книжонок.

Теперь их изымут из книжных магазинов, а за распространение начнут штрафовать. Это нужно было сделать уже давно, но лучше поздно, чем никогда.

Однако все это – скорее демонстрация намерений, чем серьезные шаги. Те же Тарас и Деружинский – плодовитые графоманы, и список их русофобских книг этой дюжиной далеко не ограничивается.

К тому же, список белорусских русофобов-псевдоисториков этими двумя далеко не ограничивается и одно только издательство «Харвест» сделало немало для популяризации их творчества. Если их книги не фигурируют в списке – их можно оставить на полках магазинов?

Книги Анатолия Тараса массово признают экстремистскими – не повод ли это обратить на него внимание компетентных органов. Не сомневаюсь, для становления националистического экстремизма в Белоруссии он сделал побольше, чем недавно задержанный робкий либерал Андрей Дмитриев.

А остальные авторы-экстремисты? Что делать с ними? Если издательство «Харвест» так долго отравляло сознание белорусов русофобскими фальшивками – может, стоит заняться им?

А как быть с начальством «Академкниги»? Люди, руководящие магазином с таким названием, могли бы отличить настоящую литературу по белорусской истории от подделки. Почему они этого не сделали – сознательно или просто в силу профнепригодности? В общем, новость, конечно, хорошая, но до победы над русофобией в Белоруссии далеко, а вопросов пока больше чем ответов.