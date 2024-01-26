Лучше править иностранцам – Романенко жалуется на «никчёмность украинского народа»

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За сотни лет украинцы так и не научились нормально использовать плодородную и богатую землю, на которой проживают.

Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил политолог и русофоб Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сидим на этой земле столетиями, и не можем её рационально использовать, вместо того, чтобы выжимать из неё максимум. Как Голландия, которая имеет два с половиной миллиона гектар, и зарабатывает на ней более девяносто миллиардов евро в год, и ещё плюс на продаже сельхозтехники. То есть, она зарабатывает больше современного ВВП Украины. А у нас сорок миллионов гектар пахотной земли. Мы должны от постоянного ступора при словах «продажа земли» – стекленеет в глазах, «не дадим», «не позволим», «наша богом данная земля». Так что ж мы сидим на этой богом данной земле, и дошли до того, что десятки тысяч километров загажены минами, и будет загажено ещё больше», – рассуждал Романенко.