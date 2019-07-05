“Лучше сразу – нейтрализатор, как у людей Х…”: в Киеве высмеяли информстратегию по Донбассу

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Для успешной реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса первостепенное значение после установления мира имеет экономический фактор, без которого анонсированная нынешним руководством страны “информационная война” не имеет никаких перспнкитив, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказала руководитель принадлежащего бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко медиахолдинга “Вести Украина” Ольга Семченко на своей страничке в соцсети.

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“Читаю заявления Дмитрия Разумкова, главы будущей огромной парламентской партии «Слуга народа» о Донбассе: «Ключевым видом вооружения в этой войне является ИНФОРМАЦИЯ, которая поражает едва ли не сильнее, чем пули, снаряды или мины… Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего выходит из российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей МЕНТАЛЬНО, а потом заняться ЭКОНОМИЧЕСКИМ развитием территорий. Потому что главное в государстве – это наши люди. Территории – это важно, но территории без людей, это – только территории”. «Про территории без людей – только территории» – вот согласна, поддерживаю. Цитата не нова, как и мысль. Мысль важна и актуальна.

Но какая же системная ошибка в словах о первоочерёдности действий! Сначала вернуть ментально, а потом развивать экономически…”, – пишет Ольга Семченко.

По ее словам, для населения неподконтрольных территорий Донбасса первостепенен экономический фактор.

“После мира вторым вопросом на повестке дня на Донбассе идут рабочие места, возможность трудиться, необходимость восстановить промышленные предприятия…”, – уточнила Семченко.

Также глава медиахолдинга “Вести. Украина” выразила сомнение в реалистичности выполнения задачи “вернуть людей ментально”, при помощи информации, “которую, согласно разрешению Нацрады по ТВ и радиовещанию, официально транслируют на неподконтрольные территории исключительно и только лишь такие каналы как телеканал «Прямой», «Армия. ФМ», ТРК «Перший Західний», Радіо «УНА. Перша українська націоналістична хвиля».

“Лучше сразу – нейтрализатор, и делов то, как у людей Х…”, – иронично подытожила киевский медиаменеджер свое мнение об унаследованной от Петра Порошенко и Минстеця официальной информационной стратегии Украины.