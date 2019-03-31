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31.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Мнение, Украина
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«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»: политэмигрант из Одессы призвал «лезть вперед» на Украину

Единственная отрасль в Украине, куда США действительно вливает огромные суммы – это армия, которая спонсируется для того, чтобы постоянно держать Россию в напряжении и заставлять её бить в ответ.

Об этом в ходе в эфире YouTube-канала «Mediametrics Live» заявил экс-депутат Одесского горсовета, а ныне политэмигрант Игорь Димитриев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Эта ситуация нерешаемая. Единственная отрасль, куда серьёзно вваливаются западные деньги – это украинская армия. Вы что думаете, они там с Молдавией действительно будут воевать? Нет. А пакостить будут постоянно. Провокация в керченском проливе, тем более, Россия подставилась, как обезьянка, которая схватила банан и не может теперь отпустить. Крым нельзя отдать, я это прекрасно понимаю. Надо только туда, вперёд лезть. Потому что это будет точка напряжения постоянная, как и Донбасс, как и многие другие направления. Но эту ситуацию нужно решать. Она сама по себе не рассосётся. Это, как бы, такая опухоль, которая будет свои метастазы выкидывать всё дальше и дальше», – подчеркнул он.

«Мало того, вы скажете, я украинофоб, но в другом дело. Это опухоль, она людям там жизнь портит. Вы понимаете, в какой депрессии, психологическом состоянии они находятся годами. Я это понимаю, потому что я жил там, теперь здесь. У меня там родственники разных политических взглядов. В разных городах живущие. И я понимаю, что многие, даже более-менее патриотичные, находятся во «внутренней миграции», как они это называют. То есть, абстрагируются от этой реальности, потому что она постоянно вторгается в их жизнь и портит, пакостит, ворует деньги из карманов, говорит чушь, заставляет их детей учить какую-то ерунду, ходит с факелами по улицам. В целом, даже нормальные люди устали, они уезжают оттуда», – уверяет Игорь Димитриев.

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