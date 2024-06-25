«Лучше в плен, чем там лежать»: ВСУшники призывают сослуживцев сдаваться

Максим Столяров.  
25.06.2024 12:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Военнослужащим ВСУ, принявшим решение сдаться по специальной программе, передают координаты и сопровождают дроном к месту дислокации. В сети опубликовали видеоролик о сдавшихся украинских солдатах по программе ТГ-бота «Дорога жизни», передает корреспондент «ПолитНавигатора». На кадрах сдавшиеся в плен военные рассказали, как им удалось спасти свои жизни.

«Спас жизнь себе и своим побратимам через ТГ чат-бот «Дорога жизни». Были координаты, нас по этим координатам сопровождал дрон, и мы шли по ним на позицию, где нас ждали», – рассказал молодой парень, военнослужащий взвода связи 23 омпб ВСУ.

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Военнослужащим ВСУ, принявшим решение сдаться по специальной программе, передают координаты и сопровождают дроном к...


Он добавил, что много пропавших без вести, «трёхсотых» и «двухсотых», и данный способ оказался единственным шансом выжить. Военнослужащий надеется после обмена вернуться в семью.

«ТГ-бот «Дорога жизни» мне и моим побратимам спас жизнь, потому что нас взяли в плен российские солдаты без насилия. Если бы не это, я бы с вами не разговаривал», – сказал мужчина в возрасте, служивший в 56-й бригады 23 батальона ВСУ, который тоже надеется вернуться и встретить старость с семьёй.

Сдавшиеся бойцы рассказали, что в плену к ним не применяют насилие, нормально обращаются и призвали сослуживцев сдаваться.

«Лучше в плен, чем там лежать», – считает спасший себе и сослуживцам жизнь украинский военный.

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