«Лучше война, чем Захарченко и Моторола в Раде» – бандеровец Стецкив расхвалил «Просроченного»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина скорее будет продолжать масштабную войну, чем согласится на бескровную и справедливую «интеграцию Донбасса».

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Офис президента Украины пропагандистки Натальи Мосейчук заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Стецкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Нам нужно было выполнять Минские соглашения, и бескровно тянуть Донецк в лоно Украины, проходя, так сказать, между капелек. Потому что я читала, что тогда бы проканал Захарченко, Моторола и другие члены парламента от Донбасса, если бы они избрались. И так эта историческая фильтрация привела бы к тому, что Донбасс стал бы украинским, и мы бы сохранили свою землю, не было бы войны», – сказала ведущая.

«Я думаю, что нет. Я считаю, что вторые Минске соглашения – это была грубая дипломатическая ошибка Порошенко. Она ничего Украине не дала. Мы не должны были идти на Минские соглашения. Сейчас зададут вопрос: «А что надо было делать, они могли взять Дебальцево, и пойти дальше». Да, могли. Но я думаю, что нельзя было подписывать Минские соглашения даже ценой потери территорий. Чем бы дальше шли русские, тем бы больше росло сопротивление», – рассуждал экс-депутат.

Он похвалил Владимира Зеленского за то, что тот «разорвал Минские соглашения», окончательно отказавшись от их выполнения.

«Эту петлю на шее разорвал только Зеленский после встречи в Париже с Путиным один на один. Он правильно делал, что не выполнял Минские соглашения», – сказал Стецкив.

Он подчеркнул, что Киев мог бы устроить только «украинский вариант» трактовки Минских соглашений – сначала капитуляция и разоружение республик Донбасса, ВСУ на границах с Россией, и только потом, возможно, какие-то политические права.