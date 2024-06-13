«Лучшее восстановление – то, которое не потребуется». В Берлине на Украину пролили золотой дождь из бумаги

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Берлине подвели итоги завершившейся вчера двухдневной международной конференции по восстановлениюУкраины. Что решили на этом мероприятии?

Как сообщают организаторы, в ходе мероприятия было заключено более 100 соглашений о финансировании проектов в Незалежной. По подсчетам Всемирного банка, Украине нужно почти 500 млрд долларов – и эти деньги будут привлекаться как из частных, так и из государственных источников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Многие из одобренных проектов посвящены ремонту энергетической инфраструктуры Украины, которая сильно пострадала от обстрелов РФ. Об этом западников особо просил Зеленский.

Также упор был сделан на страхование военных рисков для западных инвесторов и подготовку квалифицированных рабочих, в которых остро нуждаются украинские компании.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву 1,9 млрд евро помощи уже в июне и напомнила, что на поддержку Украины будет направлена прибыль от замороженных российских активов в ЕС.

Кроме того, Украине на конференции пообещали новые поставки средств ПВО, ракет и боеприпасов, потому что «лучшее восстановление – то, которое не потребуется», довольно цинично заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Когда мы говорим о восстановлении Украины, мы говорим о восстановлении страны-будущего члена ЕС», – подчеркнул Шольц. Как говорится, если уж водить морковкой, то как можно ближе к носу.

А фон дер Ляйен пообещала, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в этом месяце.

В общем, как и прогнозировали скептики, конференция прошла хоть и международная, но в целом – ни о чем. Подписанные договора это, конечно, прекрасно, но вот дойдут ли они до дела – это, как говорят в Интернете «неточно».

По сути, речь идет в основном о протоколах о намерениях. Те западные структуры, которые уже реально вкладываются в Украину, делают это давно и без всяких пафосных конференций.