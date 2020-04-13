Лучшего момента для дефолта Украина уже не дождётся – философ майдана

13.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев боится объявлением дефолта распугать инвесторов – как будто они были до экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом не факт, что они появятся после.

Об этом в эфире YouTube-канала «UKRLIFE» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Ситуация, когда мы должны отдать в три раза больше долгов, чем взять, мне вообще непонятна. Есть разный подход – можно называть это дефолтом, можно не называть, но если сейчас есть позиция солидарного управления пандемией, то почему бы Украина не могла выйти с инициативой солидарного управления долгами?

То есть, мы понимаем, вы хотите, мы отдадим – давайте-ка посчитаем и поступим солидарным образом. В финансах это называется реструктурирование.

Но мы же, как чёрт ладана боимся самой постановки вопроса об этом реструктурировании! Потому что продолжают звучать такие вещи, что если мы сделаем дефолт, то мы распугаем инвесторов…

Каких инвесторов? Вы их видели до кризиса, этих инвесторов? И вы уверены, что у вас не было инвесторов до кризиса, и вдруг – их нигде в мире нет – они почему-то придут в Украину? С какого бодуна?

И в этом смысле я вообще не понимаю этих экспертов, которые говорят, что вот это нельзя делать – то есть, они мыслят в повестке дня докризисного мира, и это очень опасно», – предупредил Дацюк.