«Лучшего прикрытия не найти»: Россия обернёт рейд ВСУ в свою пользу – американский аналитик

Константин Серпилин.  
13.08.2024 23:25
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Рейд ВСУ в Курскую область позволит России оправдать скопление войск на этом направлении – и в дальнейшем пойти в наступление на Киев или Сумы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рейд ВСУ в Курскую область позволит России оправдать скопление войск на этом направлении –...

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«Теперь Россия сможет перебросить большую группировку в этот регион, что они планировали сделать для начала наступления на Киев или Сумы.

И теперь это даёт им прикрытие для действий, они могут сказать, что перебрасывают все эти войска, потому что там действуют эти сумасшедшие украинцы. Так что, на самом деле, это выгодно для русских с тактической и стратегической точки зрения», – сказал Джонсон.

«А что касается создания какого-либо давления на Россию с целью заставить её вести переговоры – это делает прямо противоположное. Россия не пойдёт на переговоры. Она не находится в слабом положении, не проигрывает. Россия не столкнулась с внутренними политическими потрясениями», – подчеркнул он.

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