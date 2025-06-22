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Несмотря на колоссальные убытки из-за войны, потери предприятий и инфраструктуры, украинский олигарх Ринат Ахметов больше всех спонсировал ВСУ и нацистские подразделения.

Об этом замкомандира 1-го нацистского корпуса «Азов» (запрещён в РФ) Святослав «Калына» Паламар заявил в интервью признанному в РФ экстремистом и террористом киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот человек много потерял – завод Ильича, Азовсталь, металлургические комбинаты, это один из тех, кто больше всех пострадал во время той войны из богатых людей. За пару дней перед выходом [из Азовстали] я слышал, как Денис [«Редис»] общался с Ринатом Леонидовичем, он попросил позаботиться о хлопцах, которые были эвакуированы, и о семьях наших военнослужащих, кто погиб, кто ещё погибнет тогда и т.д. Но этот человек сдержал своё слово. Есть ли ещё такие люди на Украине, которые по программе фонда «Сердце Азовстали» выдали десяткам людей квартиры? Я не знаю, сколько там миллионов долларов», – вещал Паламар.

Гордон с подобострастием уточнил, что в целом на ВСУ Ахметов выделил более 350 млн.евро.

«И налоги наибольшие платит. Послушайте, если есть на Украине честный бизнес, который платит налоги, я подчёркиваю это, и вы хотите приобрести квартиры военнослужащим или нашего подразделения, или других, делайте это! Пожалуйста, берите пример. На Украине много людей с такими возможностями, но такой меценат только один», – лебезил в ответ нацист перед олигархом.

Гордон отметил, что переданные «азовцам» квартиры были уже с ремонтом, мебелью и быттехникой – «бери и живи».