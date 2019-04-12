Лучший сотрудник эстонской спецслужбы оказался российским шпионом

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала своего экс-сотрудника Владимира Куликова по подозрению в шпионаже в пользу России, передаетт корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает прибалтийское издание Delfi.

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В 1990-е гг Куликов считался одним из лучших сотрудников КАПО.

Данная информация была обнародована в ходе презентации ежегодника Полиции безопасности за 2018 год,

Отмечается, что Куликов начал сотрудничать с российскими спецслужбами после ухода из КАПО на пенсию в 2012 году. После этого он стал работать тренером по дзюдо. Контакт с ним был установлен во время его приезда в Россию.

Как уточняет Еrr.ee, гендиректор КАПО Арнольд Синисалу сказал, что Куликов был задержан 26 марта, в настоящее время он находится под арестом. Детали обвинения не раскрываются, поскольку расследование продолжается.

Во время работы в КАПО Куликов был награжден орденом Орлиного креста. Один раз он признавался сотрудником года.