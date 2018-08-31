Лучшим памятником Захарченко станет признание ДНР

31.08.2018, Москва, Елена Острякова

Политолог Николай Платошкин предложил назвать именем Александра Захарченко одну из улиц в Москве.

Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала «Россия-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не был он никаким украинцем. Он всегда говорил, что остается частью СССР. За это его негодяи и убили. Я не сомневаюсь, что в Донецке назовут его именем улицы и площади. Но я, пользуясь случаем, хочу обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину. Я считаю, что одна из улиц Москвы должна носить имя Александра Захарченко», – сказал Платошкин.

Он полагает, что позиция России в деле об этом убийстве по отношению к Украине должна быть такой же, как позиция Великобритании в отношении России по делу Скрипалей.

«Мы даем им две недели, чтобы они доказали, что непричастны к убийству Захарченко. Лучшим памятником этому человеку будет признание ДНР со стороны России», – сказал Платошкин.