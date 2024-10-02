Лучшим сценарием при Трампе будет заморозка войны – Зе-политолог

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 12:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для Украины в случае прихода к власти в США Дональда Трампа лучшим сценарием будет заморозка войны. Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский же, по словам Фесенко, выступает против такой заморозки.

Для Украины в случае прихода к власти в США Дональда Трампа лучшим сценарием будет...

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«У Трампа уже должен был бы быть опыт, но он все еще надеется, что с Путиным можно договориться. Путин будет договариваться, у Путина точно есть своя стратегия на победу Трампа, они готовы. Я думаю, что они уже тактику сейчас разрабатывают, и им есть через кого работать, как работать с Трампом – лесть, комплименты и так далее. Они будут склонять Трампа к тому, чтобы он надавил на нас и принудил нас к миру со значительными уступками России, что для нас будет проблемой.

Для нас в этой ситуации будет идеальным сценарием – за это меня критикуют всегда, и Зеленский против этого, но в такой ситуации с Трампом для нас будет лучшим сценарием просто соглашение о прекращении боевых действий, то есть заморозка. Потому что все остальное будет хуже», – заявил Фесенко.

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