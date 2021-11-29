Луцкие школьники поглумились над украинским флагом

29.11.2021  19:17 (Мск), Луцк,
Тарас Стрельцов.  
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Галичина, Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

В одной из школ Луцка ученик сорвал с доски флаг Украины и бросил его на пол.

Видеозапись, снятая его товарищем, попала в сеть, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В одной из школ Луцка ученик сорвал с доски флаг Украины и бросил его...

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В сюжете видно, как школьник повесил на флаг трусы. Потом сорвал их, сорвал флаг, и бросил его на пол. Эти действия сопровождались хохотом одноклассников.

Глумление над украинским флагом вызвало истерику среди националистов.

«Как будет видео с извинениями, позовете меня»;

«Надеюсь, этот парень когда-нибудь попадет ко мне во взвод»;

«Да что же это за дети теперь растут?;

«Пусть выйдет на центральную площадь города и посмотрит в глаза тем, кто погиб за Украину», – писали они в соцсетях.

В местных СМИ появилась информация, что действие происходит в Луцкой СОШ №15.

Однако позже директор департамента образования Луцкого городского совета, депутат от фракции «За Будущее» Виталий Бондарь сообщил, что ни одна школа Луцка якобы не имеет отношения к инциденту.

«Проанализировав видеосюжет, мы установили, что ни школа № 15, ни ученики, которые здесь учатся, не причастны к такому позорному поступку. Более того, к этому не причастна ни одна школа Луцкой городской общины.

Департамент образования Луцкого городского совета и дирекция СОШ №15 обратились в правоохранительные органы с требованием провести соответствующие процессуальные действия по данному факту», – написал он в Facebook.

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