Луцкий террорист дал откровенное интервью из-за решётки

23.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Подробности переговоров президента Украины Владимира Зеленского с террористом, захватившим в Луцке автобус с заложниками, будут озвучены во время объявления приговора.

Об этом в зале Луцкого горрайонного суда Волынской области заявил журналистам сам террорист Максим Кривош с псевдонимом «Плохой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представители СМИ окружили стеклянный бокс, в котором находился Кривош, и наперебой задавали вопросы. Кривош отвечал на русском и на украинском языках.

Вопрос: Все ваши условия не были выполнены, но вы сдались, почему?

Максим Кривош: Условие было выполнено одним человеком – Зеленским.

На реплику о том, что президент удалил видеообращение, террорист ответил, что сейчас это не проблема, ролик увидели и скачали множество людей.

В: Почему именно этот фильм?

М.К.: Посмотрите, пусть каждый сам сделает вывод, у каждого своя голова.

На вопрос о подробностях своего общения с Зеленским он сказал, что озвучит их на «окончательном суде».

В: Ваши соседи говорят, что вы бьёте свою жену, прокомментируйте.

М.К.: А ещё пишут, что я лежал в дурке. Ещё много чего говорят и пишут. Время расставит всё на свои места, вы сами посмотрите, где правда, а где ложь.

В: Многие считают, что ваша сдача была постановкой.

М.К.: Я не знаю, что вы называете постановкой, я сдался сам, вы видели, никакого штурма не было…Вопрос, откуда у меня оружие несущественный.

На вопрос, почему именно захват автобуса, он ответил, что это самый действенный метод, потому что основной террорист – это государство и система, которая понимает только силу.

Также факт стрельбы в полицейского в момент передачи воды он отверг, заявив, что выстрелил в окно, но в правоохранителя он не целился.

В: Вы довольны результатом в целом, находясь сейчас в камере?

М.К.: Время покажет. Я вообще был готов умереть, ничего страшного. Я хотел, чтобы вы все перестали обманывать себя, чтобы мы перестали обманывать себя, и когда я говорю «мы», я имею в виду и себя тоже.

В: Расскажите еще раз, куда вы стреляли, когда пуля пролетела рядом с головой полицейского? Вы хотели сделать выстрел или так получилось случайно?

М.К.: Я стрелял специально над головами, потому что девять с чем-то часов, никто не собирался выполнять ни одного требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-нибудь из перечисленных (там 24 человека – тот же Шевчук, например, который вечно красивый весь из себя, владыка всех церквей) сделает первым заявление. То, что я просил.

А на следующий день, ему можно было просто написать. Да, я это сделал для того, чтобы спасти людей. И убрать запись. Все очень просто. Но никто не шевельнул пальцем за это время. Единственный – только Зеленский, который позвонил, мы с ним поговорили по телефону и после этого я выпустил людей.

В: Почему Вы сдались, если никто не шевельнул пальцем?

М.К.: Ты хотел, чтобы я застрелился?

В: «День антисистемы» – что это для Вас? Почему Вы призывали всех праздновать «день антисистемы»?

М.К.: День антисистемы – это день, когда ты ничего не боишься, веришь в себя и стараешься себя полюбить. Не веришь всем тем, кто представляет систему. Какие перечислены там люди – это столпы системы. У меня нет конкретно к ним, до каждого…

Там есть новые люди, среди перечисленных. Речь идет про посты, которые они занимали, и про полномочия. Если взять начальника СБУ или прокуратуры, они пришли недавно, но преступления они делают те же самые.

В: Господин Максим, а что случилось с дворником школы, который травил Ваших собак?

М.К.: Бездомных собак я всех считал своими собаками, потому что я ими долгое время занимался. Я его не закопал, честно. Я не знаю, куда он пропал.

Возвращаясь к теме теракта в Луцке, Кривош подчеркнул, что сообщников у него не было, «это всё выдумки спецслужб». Кроме того, он добавил, что ни на кого лично обиды не держит, кроме «неправды», что и спровоцировало его поступок.

В: Как вы считаете, вы получили желаемый результат?

М.К.: Вы спрашивали, что такое антисистема? Это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя в первую очередь, потому что мы каждый день обманываем других – и это норма, в принципе, и я обманываю, я же не лучше вас. Я же не говорю, что я лучше или я святой, понимаете? Я же наоборот плохой, я же Максим «Плохой»… Хуже, чем вы.

А вот день антисистемы – это день, когда вы сами себя не обманываете и говорите как минимум себе правду, не говоря про других.

Также он заявил, что о поступке своём не жалеет, о том, добился ли желаемого результата – «время покажет». Что касается Луцка, Кривош не нашёлся что ответить, почему именно этот город.

При этом он признался, что никакой взрывчатки в другом месте заложено не было: «это я смухлевал».