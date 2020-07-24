Луцкий террорист использовал украденный в воинской части автомат

24.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Изъятый сотрудниками СБУ автомат у террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке, числится в одной из бригад ВСУ как украденный.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы располагаем информацией, что у задержанного участника теракта с захватом заложников в Луцке 21 июля сотрудники СБУ изъяли автомат, который по нашим данным числится в 14-й отдельной механизированной бригаде из города Владимир-Волынский как украденный.

За время нахождения в зоне ООС в данной бригаде бесследно исчезло 24 единицы стрелкового оружия, десять из которых командиру бригады Войченко удалось подать как утраченные в ходе боевых действий и обстрелов со стороны противника», – сообщил Астрахань.

Также он выразил предположение, что минобороны Украины будет стремиться скрыть косвенную причастность автомата к данному теракту, в связи с чем правоохранительные органы выведут факт незаконного оборота оружия в отдельное закрытое делопроизводство.

«Мы в очередной раз отмечаем, что незаконный оборот оружия, захлестнувший подразделения, находящиеся в зоне ООС, угрожает населению, проживающему на всей территории подконтрольной Украине. Подобные инциденты, будут систематически происходить на улицах украинских городов, независимо от проводимых правоохранительными органами Украины мероприятий по предупреждению террористических проявлений в глубине страны», – предупредил представитель ведомства.