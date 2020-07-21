21.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Криминал, Происшествия, Украина
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Луцкий террорист одержал победу, – военкор


Луцкий террорист Максим Кривош добился главного – он смог «нагнуть» президента Украины Владимира Зеленского на глазах всего мира.

Об этом в своем блоге пишет военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коц поспорил со своим коллегой Евгением Поповым, который похвалил жест Зеленского, согласившегося выполнить требования террориста. «Если это спасёт жизни, молодец! К чёрту стереотипы. Действовать нужно по ситуации», – написал Попов.

«Вот это зря, конечно. Хотя ничего нового. Все радикалы и раньше знали, что эту власть можно прогибать под себя. Теперь и вовсе открыли ящик Пандоры», – возразил Коц.

«Жень, я думаю, ты достаточно терактов в России отработал, чтобы понимать, что принцип «никому не повадно будет» тут не работает. Особенно в случаях с полубезумцами, с которыми действует только принцип профилактики и предотвращения. Как с последователями Керченского убийцы. Обрати внимание, что «более-менее выполнимое» требование, казалось бы – безобидное, он выдвинул только Зеленскому. Потому что он и был главной целью. Нагнуть президента страны – об этом будет говорить весь мир. Это его главная победа. Он уже герой в глазах своих будущих последователей. И Зеленский их вдохновил, – подчеркнул военкор.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем видеоблоге ролик с призывом посмотреть фильм «Земляне» об издевательствах над животными, чего от него требовал захватчик. После того, как террорист освободил заложников, Зеленский стер призыв.


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