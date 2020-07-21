Луцкий террорист открыл пальбу по полицейскому дрону

21.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Захвативший заложников в Луцке Максим Кривош попытался сбить полицейский дрон в то время, когда он кружил над автобусом, где находится преступник и порядка 20-ти пассажиров. Видеозапись происходящего опубликована в блоге «Лучане» в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На ролике видно, как из автобуса ведется стрельба вначале из огнестрельного оружия, а после раздается громкий взрыв.

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Тем временем, журналисты выяснили, где жил и чем занимался преступник. Он оказался прописан в городе Дубно Ровенской области, где проживает вместе с женой и 15-летним сыном. Соседи рассказали журналистам, что на Кривоша жаловались в полицию, а сам он нередко избивал сына и жену. При этом, сам сын заявил, что отношения с отцом у него «более-менее нормальные». Супруга террориста уже приехала в Луцк, чтобы попытаться уговорить мужа пойти на сотрудничество с правоохранителями. В самой же столице Волыни у Кривоша есть квартира родителей, в которой он якобы не появлялся порядка 15-ти лет.

В Дубно террориста знали и как «порядочного и спокойного» человека, который занимался волонтерством и ухаживал за бездомными животными.

«Он в Дубно защищал животных, лечил, то там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный», – заявила телеканалу «Общественное» местная зоозащитница Алла Лосик.