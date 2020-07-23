23.07.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Криминал, Происшествия, Украина
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Луцкий террорист отказался от апелляции на арест


Луцкий городской районный суд Волынской области взял под стражу на 60 дней террориста Максима Кривоша, захватившего автобус 21 июля в Луцке.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании суда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога», – заявил судья.

Отмечается, что Кривош подозревается в совершении теракта, посягательстве на жизнь полицейского, незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчаткой.
Решение суда адвокат террориста оставляет без апелляции.

«Мой клиент не хочет, чтобы данное решение суда апеллировалось», – объяснил защитник Кривоша.

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