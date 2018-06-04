04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Lufthansa извинилась перед Украиной

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa удалил коммерческую рекламу рейсов на чемпионат мира по футболу в РФ из-за кадров, сделанных в Киеве, и извинился перед клиентами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает специализированное издание Aero.

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«Мы увидели по первым комментариям, что это в данном конкретном случае задело чувства некоторых пользователей», – говорится в обращении компании, которое цитирует издание.

Сам видеоролик был удален с Youtube и из Facebook в воскресенье вечером. В юмористическом клипе показаны два немецких футбольных фаната, якобы находящиеся в Москве. Однако некоторые городские сцены были сняты в Киеве – как пояснили в компании, «по логистическим причинам».

В штаб-квартире Lufthansa во Франкфурте признали, что «ролик был снят в Украине». В то же время в авиакомпании обратили внимание на то, что такой способ съемок “довольно часто встречается в фильмах и рекламных роликах”.

Ранее известный своей антипутинской позицией немецкий журналист Борис Райтшустер на своей странице в Facebook написал со ссылкой на инсайдера, участвовавшего в съемках этого клипа, что «съемки намеренно проводились в Киеве, потому что в России было бы сложно получить разрешение».

«Вы только вдумайтесь: фильм для немецкого зрителя, агитирует, в числе прочего, за открытую миру Россию, намеренно снимается в Киеве, потому что путинская Россия как раз совсем не открыта миру!» – сетует он.