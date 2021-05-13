Луганск отметил дату эпохального события

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В Луганске прошло торжественное мероприятие, посвящённое седьмой годовщине основания Луганской Народной Республики.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В мероприятии приняла участие официальная делегация Донецкой Народной Республики во главе с лидером государства Денисом Пушилиным, а также делегации из Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия.

Торжества начались с приветственного слова главы ЛНР Леонида Пасечника.

«Сегодня праздник, который сплотил нас весной 2014 года и доказал, что мы единый и непобедимый народ. Готовый дать отпор любой внешней угрозе за право жить и думать, как мы хотим.

Сегодня, как и в 2014 году, нас по-прежнему объединяет единство, неравнодушие к судьбе родного края, гордость за нашу культуру и славную историю», – сказал Пасечник.

После чего слово взял его донецкий коллега.

«С 2014 года Донецкая и Луганская Народные Республики в одном строю, плечом к плечу, шаг за шагом идут к общей цели – интеграции с Российской Федерацией. Уверен, что активная гражданская позиция, стремление к благополучию и вера в собственные силы помогут всем нам преодолеть любые испытания и обязательно добиться своего», – отметил Пушилин.

«Мы повязаны кровью своих предков, у нас одни идеалы, одни принципы, семейные ценности. И крепче этих связей ничего нет», – добавил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В свою очередь, глава ЛНР провел церемонию награждения государственными наградами представителей официальных делегаций. Так, за активное содействие в развитие экономических и культурных связей, весомый личный вклад в укрепление мира, дружбы, взаимопомощи и сотрудничества глава ДНР Денис Пушилин был награжден медалью «За заслуги» II степени. Также награды были вручены представителям делегаций Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.

После торжеств члены делегаций возложили цветы к памятнику «Они отстояли Родину», который был установлен в центре Луганска в 2016 году.

Также Денис Пушилин совместно с членами делегаций других стран посетили памятные места населённых пунктов ЛНР.

Они возложили цветы к памятнику башкирским конникам в городе Петровское, и посетили братскую могилу, где покоятся 786 солдат и офицеров разных национальностей, среди которых легендарный командир Минигали Шаймуратов.