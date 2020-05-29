29.05.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Луганск выдвинул Киеву условие по отмене режима полной боеготовности


Введённый в середине мая режим полной боеготовности луганский частей будет снят после подписания Украиной дополнительных мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Господин Резников (вице-премьер Украины, переговорщик в контактной группе по Донбассу – ред.) заявил отказ обсуждать дополнительные меры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня, пока не будет снят режим полной боевой готовности, на что получил ответ, что режим полной боеготовности – это сегодня стабилизирующий фактор, который в отсутствии действенных дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня позволяет сдерживать агрессию ВФУ.

Это – реакция на усилившиеся с начала года, особенно в апреле-мае, обстрелы нашей территории с украинской стороны, последствия которых в несколько раз превышает степень урона от обстрелов за аналогичный период прошлого года», – заявил глава МИД.

«Время было безвозвратно потеряно на эти пререкания с господином Резниковым, с представителями Украины. Время ушло, до согласования и подписания текста заявления мы не дошли. Вопрос остается на повестке дня, мы будем продолжать работать над тем, чтобы Украина нашла силы на согласование и подписание дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня», – добавил Дейнего.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть