Луганск выдвинул Киеву условие по отмене режима полной боеготовности

29.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Введённый в середине мая режим полной боеготовности луганский частей будет снят после подписания Украиной дополнительных мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Резников (вице-премьер Украины, переговорщик в контактной группе по Донбассу – ред.) заявил отказ обсуждать дополнительные меры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня, пока не будет снят режим полной боевой готовности, на что получил ответ, что режим полной боеготовности – это сегодня стабилизирующий фактор, который в отсутствии действенных дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня позволяет сдерживать агрессию ВФУ.

Это – реакция на усилившиеся с начала года, особенно в апреле-мае, обстрелы нашей территории с украинской стороны, последствия которых в несколько раз превышает степень урона от обстрелов за аналогичный период прошлого года», – заявил глава МИД.

«Время было безвозвратно потеряно на эти пререкания с господином Резниковым, с представителями Украины. Время ушло, до согласования и подписания текста заявления мы не дошли. Вопрос остается на повестке дня, мы будем продолжать работать над тем, чтобы Украина нашла силы на согласование и подписание дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня», – добавил Дейнего.