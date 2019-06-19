19.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Луганские торговцы несут убытки, стоя в очередях на пунктах пропуска

В результате многокилометровых очередей, искусственно созданных в пунктах пропуска на линии разграничения украинскими силовиками, предприниматели Луганщины несут огромные убытки.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал о том, что украинская сторона продолжает искусственно создавать препятствия для жителей республики, пересекающих контрольный пункт в районе Станицы Луганской.

«Несмотря на установившуюся жаркую погоду, украинские силовики целенаправленно затягивают время досмотра, создавая многокилометровые очереди. Особый интерес у украинских силовиков вызывают представители торговли, следующие в Луганск, которых под различными предлогами держат в очередях до двух суток. В результате длительного пребывания на жаре предприниматели несут убытки», – сообщил Филипоненко.

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