Луганский депутат Рады обвинил Зеленского и Шмыгаля в издевательствах над Донбассом

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский должен открыть КПВВ в Донбассе и позволить застрявшим из-за карантина в чужих краях людям вернуться к себе домой.

Об этом в ходе брифинга заявил внефракционный парламентарий Сергей Шахов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут сегодня мы представляем всю Луганщину, и собрали подписи об открытии КПВВ в Луганской и Донецкой областях.

Хотелось бы спросить и у президента, и у премьер-министра, который, в нарушение Конституции, принимал решения по карантину, почему с Азии, Китая и Европы людей привезли на Украину, почему украинцы, которые находятся на той территории (в ЛДНР – прим. Ред.) или миллион семьсот тысяч украинцев, которые брошены на произвол судьбы на территории мирной Украины, не могут сегодня пересечь линию разграничения и попасть домой?!

Мы сегодня являемся второсортными? Почему сегодня человек, который не может лечиться тут, и поехал в Луганск, чтобы лечить рак или ещё какую-то болезнь, а не только воспаление лёгких от коронавируса, а страшнее – люди не могут пересечь линию разграничения и приехать к себе домой!» – возмутился он, также потребовав от украинского президента обратить внимание на брошенных людей.