17.04.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, День Победы, Донбасс, История, Общество, Политика, Россия, Украина
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Луганску официально вернули его второе героическое название




Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому одно из исторических названий Луганска – Ворошиловград – будет официально использоваться на мероприятиях, приуроченных к памятным датам в истории Республики и города, связанным с Великой Отечественной войной.

Текст документа опубликовали на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно указу, данное наименование города будет использоваться 9 мая, 22 июня и 14 февраля (день освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков).

«Подписал указ «Об использовании наименования «город Ворошиловград». С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты ВОВ будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность – хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам», – написал Пасечник на своей странице в соцсети.

Напомним, Луганск дважды переименовывался в Ворошиловград. Имя своего великого земляка — маршала Советского Союза Климента Ворошилова — город носил с 1935 по 1958 гг. и с 1970 по 1990 гг.

 

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