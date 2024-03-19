Луговой пообещал «катастрофические последствия» другу Ходорковского «Лёве» из «Би-2»

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Депутата Госдумы РФ от ЛДПР Андрея Лугового возмутило интервью солиста музыкальной группы «Би-2» Егора Бортника, известного как «Лева», польскому телеканалу «Белсат».

Своими эмоциями депутат поделился с журналистами в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, к примеру, небезызвестный враг и предатель «Лева» из «Би-2» заявил, что Россию ждут гражданская война и катастрофические последствия. Я бы сказал так: его ждут катастрофические последствия для его мозга, этого алкаша и наркомана «Леву» из «Би-2», – сказал Луговой.

Он предложил ввести «специальную библиотеку» на ресурсе «Яндекс.Музыка», «ведущем антигосударственную и антироссийскую позицию», которая не позволяла бы зарабатывать врагам России.

В своем интервью «Лева» помимо прочего признался, что теперь сотрудничает с беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским.

«После Таиланда нам Михаил Ходорковский предоставил своих адвокатов, которые занимаются вопросами безопасности передвижения по миру. Теперь я с ним дружу», – сказал Бортник.

В январе члены «Би-2» были арестованы на Пхукете за то, что концертировали, оформив только туристические визы. После возвращения из Таиланда группе отменили концерты в Дубае и Турции. Музыканты винят в этом Кремль.

После того, как у «Би-2» завязалась дружба с Ходорковским, Борник и его напарник «Шура» Александр Уман вдруг вспомнили, что они белорусы. Группа пригласила на свой концерт в Вильнюсе самопровозглашенную «президента Баларуси» Светлану Тихановскую, в Варшаве спели песню «Мой рок-н-ролл» с солисткой белорусской оппозиционной группы NaviBand Ксенией Жук.

Уман теперь записывает композиции на белорусском языке, которого не знает. Бортник обещает «после победы» дать огромный концерт в Минске, хотя еще на прошлой неделе жаловался в другом интервью, что уже никогда не повидает мать, оставшуюся в Белоруссии.