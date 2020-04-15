Лукаш: Дело против Черновол – чистая симуляция, затеянная ради пиара

15.04.2020, Киев, Игорь Петров

Обыск у Татьяны Черновол и заведение против нее дела не означает изменение позиции власти в отношении Майдана и не приведет к каким-либо серьезным последствиям – ни для самой Черновол, ни для других участников Майдана. Мало того, вся эта шумиха призвана в итоге продемонстрировать националистам – верность Зеленского идеалам майдана.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается дела Черновол, то чуда не случилось. Я, собственно, его и не ожидала, потому что все, что происходит сейчас с делами Майдана – это симуляция и имитация.

Какая ответственность Черновол может наступить, если лично президент стоит и скорбит у стелы с погибшей «Небесной сотней», точно зная, что данная «Небесная сотня» масштабно, максимально сфальсифицированы? Какая ответственность Черновол может наступить, если лично Зеленский встречается с лже-побитыми студентами, у которых берет зачем-то кусок памятника Ленину, которых очень хвалит и спрашивает, не пойдут ли они в государственный сектор, управлять страной?

Какая может быть ответственность Черновол, если последние изменения в бюджет, в карантин, закладывают 35 миллионов на строительство так называемого музея какой-то революции какого-то достоинства? Команда Зеленского и он сам – идеологически верные сторонники Майдана и Петра Порошенко. Все, что они делают, в том числе, с Черновол – это имитация и Черновол – это показательный пример того, как в нашем государстве одним – закон, а вторым – пиар.

Потому что человек, у которого есть подозрения в таких тяжких и особо тяжких преступлениях как убийство, не может находиться на свободе без меры пресечения – взятия под стражу. Просто не может. Но для Татьяны у нас есть исключение.

Всем тем, кто надеется на справедливость и какие-то честные и правильные вещи при Зеленском об этом надо забыть. Девятый месяц я практически ежедневно в каждом эфире повторяю – ничего не будет, не ожидайте», – резюмировала Елена Лукаш.