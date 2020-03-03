Лукаш: Генпрокуратура пополнила список украинских ведомств – филиалов иностранных разведок

03.03.2020, Киев, Игорь Петров

Переаттестация сотрудников Офиса генпрокурора, которой так гордится Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, проводилась при непосредственном участии иностранных посольств и разведок. Люди, которые ее прошли, работают в их интересах, а не в интересах Украины, как и сам Рябошапка.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прокуратура сокращается на треть, это правильно – стало меньше работы, они утратили функции следствия. Я анализировала тех, кто прошел по тестированию в сам офис (прокурора), тот что в центре Киева, и я не нашла там ни одного человека с опытом, «от сохи», который начинал расследование с самых молодых ногтей и знает что такое расследование, что такое преступность, что такое борьба с ней, настоящего кадрового прокурора.

Там мальчики и девочки в зауженных брючках которые отбирались несколькими комиссиями, в состав которых входили люди явно связанные с иностранными разведками, с иностранными посольствами и – точно не с интересом Украины. Тесты для будущих прокуроров в офисе прокурора разрабатывали иностранцы, оплачивали тестирование иностранцы.

У нас раньше НАБУ (антикоррупционное бюро – ред.) и САП (антикоррупционная прокуратура – ред.) были филиалы иностранных разведок, собственно, созданные по требованию МВФ и других выгодополучателей имущества Украины, а теперь у нас точно такая же Генеральная прокуратура. По сути, у нас офис прокурора не нашей страны.

Скажите, пожалуйста, – а можно вести самостоятельную, независимую политику, если ты кадрово завязан на этих людях, если ты финансово завязан на этих людях, если ты своим будущим завязан на этих людях.

Потому что семья Рябошапки – она же проживает не в Украине, и связана имуществом не с Украиной, он же совершенно не «местный художник», ему же реакция зарубежных кураторов гораздо важнее чем наша, чем тех же депутатов, которые ходят, собирают подписи. Что значит – они ходят, собирают подписи? Не выполнены обещания президента, нет справедливости. Это ощущение у каждого украинца – нет весны никакой кроме календарной», – резюмировала юрист.