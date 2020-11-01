01.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Лукаш: Избавьтесь от иллюзий о Зеленском, он занимается реальным издевательством


Введение в трехстороннюю контактную группу скандально известного украинского «военного эксперта» Алексея Арестовича показывает, что из себя представляет на самом деле «миротворчество» Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас абсурд – это способ ведения государственной политики. И ложкой дегтя бочку дегтя не испортишь. Глядя на все последние кадровые назначения Зеленского, я определились – я поддерживаю назначение Арестовича в ТКГ по Донбассу. Этот выбор удачный, я ожидаю в этой же ТКГ Турчинова, Парубия и Татьяну Черновол. Тогда абсурд будет полный, и уже все граждане Украины, – жители подконтрольных и не подконтрольных территорий, – наконец-то окончательно избавятся от иллюзий и поймут, что сбой представляет «миротворчество» Владимира Зеленского.

Это реальное издевательство. Если абсурд является способом ведения переговоров о мире, то  абсурд нужно доводить уже до полного совершенства», – сказала Елена Лукаш.

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