Лукаш: «Миротворчество» Зеленского – откровенная симуляция перед выборами

02.09.2020, Киев, Игорь Петров

У нынешней киевской власти нет никакого стремления установить мир на Донбассе, подтверждением чему стал скандал вокруг заявления замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о необходимости всеобщей амнистии, проведении выборов и особого статуса для Донбасса.

Об этом в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никакой мирной политики. Все это – симуляция перед выборами. Нельзя обсуждать реализацию Минских соглашений в части или в общем, если ты за все время властвования над страной не внес в парламент ни строчки по реализации Минских соглашений. Ни ты, ни твоя фракция, ни твой Кабмин – никто.

Сейчас, понимая результаты будущих выборов на Донбассе, власть начинает симуляцию про команду миротворцев. Но при этом из улучшения отношений с Донбассом, в том числе социальных, имущественных, не сделано ничего», – сказала она.

Юрист отметила, что замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, заявив о необходимости амнистии, проведения выборов и особого статуса для Донбасса, – всего лишь озвучил Минские соглашения.

«В судорогах и истериках забились те, кто представляет «партию войны», а власть тут же отреклась от своего представителя – «это его позиция, это не позиция власти». Ну, понятно. Поэтому весь миротворческий процесс новой команды – симуляция», – резюмировала Елена Лукаш.