Лукаш: Новая украинская власть – соучастник убийств на майдане

10.01.2020, Киев, Игорь Петров

Уже известно, что «Небесная сотня» была по сути сфальсифицированным списком погибших по разным причинам людей, и выявлены некоторые настоящие виновники в убийствах на майдане.

Однако новая украинская власть ничего не делает, чтобы восстановить справедливость и перестать изображать скорбь по погибшим, тратя бюджетные средства.

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Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно, я озвучила информацию о том, что где-то 50% членов «Небесной сотни» не имеют никакого отношения ни к Майдану, ни к протесту. И, по сути, сама «сотня» – это понятие-фальсификат. Эти люди действительно уходили из жизни, но по другим причинам. А характер ранений остальных погибших, особенно характер ранений тех, в кого стреляли, не позволяет точно утверждать о причинах смерти и даже установить тип и вид оружия из которых стреляли.

В любой стране, если бы такое прозвучало, это была бы информационная бомба, и власть бы на это реагировала. Уже прошло несколько месяцев (я кстати продолжают свое исследование), но «воз» на месте. Власть не отреагировала на документально подтвержденную информацию о фальсификации списка «Небесной сотни», власть не отреагировала на документально подтвержденную информацию о том, что убийцы украинцев, убийцы своих сограждан, находятся на свободе.

Задокументированы убийцы – и это не «Беркут». Некоторые даже сами признались в этих убийствах. Они находятся на свободе, власть молчит и в даты, связанные с Майданом, ходит со свечкой и даже выделила средства на музей «Небесной сотни», заложив в государственном бюджете.

Это означает, что в этой части она – полностью преемник тех, кто эту власть получил, возглавив госпереворот и реализовал, превратив Украину в место преступления.

В данном случае это рассматривается как неморальные деяния и даже как соучастие, потому что (власть) знает, что происходит преступление. А происходит преступление.

«Небесная сотня» – это финансовые затраты украинцев, большие финансовые затраты украинцев, это налоги украинцев, и они выплачиваются тем, кому не должны выплачиваться.

Более того, безнаказанность убийц – это небезопасность граждан Украины. Поэтому я считаю, что власть в данном случае – соучастник в этих преступлениях», – заключила юрист.