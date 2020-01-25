Лукаш объяснила, почему банда Зе – еще страшнее, чем Порошенко

25.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский трудоустроил на ключевые должности кадры Петра Порошенко, продолжающие его гуманитарную политику. В области экономики же курс новой власти стал еще страшнее.

Об этом в эфире телеканала «112» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что мы, когда избирали Зеленского и парламент, думали, что мы меняем власть, систему и лица, а поменяли пару табличек на кабинетах. Абсолютное большинство фракции Зеленского, Кабмина – это порохоботня. Начиная с Гончарука, все министры голосовали за Порошенко, агитировали за Порошенко, глава фракции Арахамия был порохоботом и так далее. То есть, эта вся порохоботня стала командой Зеленского, и Зеленский «донашивает» этих людей за Порошенко», – заявила Лукаш.

«Я вам скажу, что изменилось. Если гуманитарная политика такая же точно, продолжается медленное средневековье, та же насильственная украинизация, то же чествование коллаборантов и членов СС, тот же снос памятников Жукову, Ватутину, тот же Бандера на здании Киевской горадминистрации – всё то же самое, только не так активно и без мужиков в рясе, которые бегают с томосом, то в финансовой политике всё стало гораздо страшнее. Потому что Зеленский решился на то, на что в принципе не мог решиться Порошенко», – добавила экс-министр.

В качестве примера она привела закон о верификации, согласно которому уже скоро начнётся проверка каждого, кто получает хоть копейку бюджетных средств.

«Стипендия, пенсия – неважно, в основном это будет касаться субсидий. Все данные о гражданах сейчас вводятся в реестры, чтобы выявить тех, кто по мнению власти, не имеет права на эту социальную помощь. Проблем будет миллион у людей. В принципе, это зачистка малоимущих, лишение их права на льготы.

Так вот, идеология этого законопроекта принадлежит Натали Яресько. Она побоялась, Порошенко побоялся, Яценюк и Гройсман побоялись вносить этот закон. У Зеленского не просто не побоялись – внесли, проголосовали, подписали, запускают сейчас процедуру лишения льготников их льгот», – подчеркнула эксперт.

То же самое, по её словам, можно сказать и про закон о продаже земли.

«Каждый премьер и президент за всё время независимости пытался изучить этот вопрос – создавались рабочие группы, изучали вопросы по кадастрам, запускали кадастры, писали реестры, думали, как сформировать фонды и так далее. Никто не решился. Пожалуйста, вот вам Зеленский», – отметила Елена Лукаш.