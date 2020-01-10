Лукаш раскрыла, как Зе-команда обойдёт запрет на распродажу украинской земли иностранцам

10.01.2020, Киев, Игорь Петров

В текущей редакции законопроект о рынке земли сохранил возможность скупки земли иностранцами, несмотря на то, что схемы изменились в сравнении с первым чтением.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ознакомилась с законопроектом, который подготовлен ко второму чтению. Он отличается от того схематоза, который мы видели к первому чтению, тремя основными блоками. Первое – сроком. Рынок земли планируют вводить к первому октября 2020 года, то есть не с 1 января как они хотели. Уже поумерили аппетит.

Второе – по концентрации земли. Если начала сначала они хотели 200 тысяч гектар в одни руки, что приблизительно являлось территорей шести Харьковов, 2,5 Киевов или 176 Трускавцов – то сейчас ограничились таким объемом, как 10 тысяч гектар в одни руки. Это приблизительно по территории немного больше, чем Чернигов, Черкассы, Житомир. Фактически полтора Житомира можно себе в одни руки приобрести.

И, конечно же, формально ограничена покупка земли для иностранцев, хотя по сути она разрешена. Несколькими нормами законопроекта выписано, что банки в порядке обращения взыскания на имущество могут получать землю, а учредителями банков могут быть иностранцы, и на них запрет не распространяется. Возможно, с этим и связан срок на октябрь – для того, чтобы специально обученные люди наполнили специально обученные банки и подготовили скупку украинских земель.

Продажа по схеме может выглядеть разными способами. Самый простой: я – банк, предлагаю вам кредит, вы мне тут же не возвращаете, и я тут же забираю вашу землю. Фактически это скрытая купля-продажа земли путем вот такого вот мнимого «кредитования».

В законопроекте ничего не появилось о защите территориальных общин, ничего не появилось о защите земельного фонда, ничего не появилось о нормативной денежной оценке земли, которая снова отдана на откуп Кабмину, который уже зарекомендовал себя наихудшим образом.

Я считаю, что процедура нормативно-денежной оценки земли должна быть заложена в законе, чтоб каждый не лез туда своими грязными руками и цена на землю должна быть высокой.

Масса предложений хороших о том, что сделки должны происходить по месту нахождения имущества и так далее, – не учтены. Как был схематоз, так он остался схематазом. Единственное – что получили по рукам за иностранцев, обожглись, но, совершенно не стесняясь, тут же записали иностранцев в банки.

Землю готовят к продаже. Объемы концентрации большие, 10 тыс гектар – это очень много. Вы попробуйте в Польше больше 500 га купить в одни руки. 500 и 10 тыс – чувствуете разницу? Попробуйте купить такой объем земли в Дании, во Франции. Я посмотрела европейское законодательство – и такой вольницы, как у нас, я нигде не нашла», – заключила юрист.